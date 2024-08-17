Фестиваль театров кукол «Карусель сказок» собрал более 150 участников в Чувашии

В Чувашии стартовал Международный фестиваль театров кукол «Карусель сказок», объединенный с Международным образовательным театральным форумом для особенных зрителей «Одинаковыми быть нам необязательно», передает ТАСС.
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