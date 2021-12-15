В Магадане полицейскими окончено расследование уголовного дела о хищении 800 тысяч рублей

Следователями ОМВД России по городу Магадану окончено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного пунктами «в», «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
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