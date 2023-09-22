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Флери о 20-м сезоне в НХЛ и своем будущем: «Будут взлеты и падения. Я хочу пройти через все это и в конце принять решение»

38-летний вратарь «Миннесоты» готовится к своему 20-му сезону в НХЛ. Ранее канадец не исключал, что завершит карьеру после его окончания.

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