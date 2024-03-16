Выборы президента России продемонстрировали высокий уровень организации. Об этом РИА Новости сообщил французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян, прибывшие в Донецкую народную Республику (ДНР) в роли международного наблюдателя.
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