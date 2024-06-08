Экс-президент Молдавии указал на вероятность войны из-за действий Санду

Действия президента Молдавии Майи Санду ведут страну к войне. Об этом заявил бывший глава государства и лидер Партии социалистов Игорь Додон на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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