Президент Great Wall Motor пообещал уникальный «Танк» — гибридный внедорожник с самым большим в мире запасом хода на чистом электричестве

Президент Great Wall Motors Му Фэн (Mu Feng) анонсировал новую модель Tank, которая станет в определенной степени уникальной: это будет гибридный внедорожник с самым большим в мире запасом хода на чистом электричестве.
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