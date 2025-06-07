Новосибирец обиделся на блогера Лебедева и пожаловался Бастрыкину

Новосибирец Алексей Фомин направил обращение главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, в котором выразил обеспокоенность деятельностью блогера Артемия Лебедева, известного своей неоднозначной и часто резкой критикой, в том числе и в адрес Новосибирска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии