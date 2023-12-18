Замуровали: в Петербурге злодеи «заварили» двери в домах строительной пеной

В двух районах Петербурга воскресный день местным жителям испортили неизвестные злоумышленники. Используя строительную пену, они «заварили» двери жильцам.
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