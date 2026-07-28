Краснодар попал в список городов, где чаще всего завышают цены на жилье

Краснодар попал в список городов, где чаще всего завышают цены на жильеКраснодар оказался среди городов-миллионников, где продавцы вторичного жилья чаще всего выставляют квартиры дороже реальной стоимости.
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