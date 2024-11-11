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Олег Иванов: Дональд Трамп может согласиться на нейтральный статус Украины

Олег Иванов: Дональд Трамп может согласиться на нейтральный статус Украины

Доктор политических наук, профессор Дипломатической Академии МИД РФ Олег Иванов в интервью со специальным корреспондентом газеты "Аргументы недели" озвучил своё мнение по поводу выборов в США и дальнейшего развития ситуации на политической мировой арене.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
&quot;Олег Иванов: Дональд Трамп может согласиться на нейтральный статус Украины&quot; А КТО ЭТО ТАКОЙ - этот &quot;аналитЕГ Олег Иванов&quot;??????? А нам, России, это вообще надо???????????????????
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19 час.

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