Олег Иванов: Дональд Трамп может согласиться на нейтральный статус Украины

Доктор политических наук, профессор Дипломатической Академии МИД РФ Олег Иванов в интервью со специальным корреспондентом газеты "Аргументы недели" озвучил своё мнение по поводу выборов в США и дальнейшего развития ситуации на политической мировой арене.
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