🤔 Трудно выбрать из списка праздников только пять штук — будто отказываешь от возможностей добавить в пятницу интересного и ярких моментов.
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🤔 Трудно выбрать из списка праздников только пять штук — будто отказываешь от возможностей добавить в пятницу интересного и ярких моментов.