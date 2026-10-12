Под Владимиром убили девушку, обрили ей голову и бросили в лесу

© СК РФ Во владимирском городе Судогда произошло убийство 21-летней девушки — ее тело нашли в лесополосе.
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Вот интересно. женщины с пеной у рта бьются за равноправие с мужчинами, но что то равноправие получается разным. Как с кадровым ростом и равенства в зарплатах так в скачки в полный рост, а как отвечать перед законами так упс..... сразу игра в "слабый пол". А ведь женщины в жизни намного агрессивнее мужчин......
убить гостя.... так могут токо твари.