Власти Петрозаводска рассказали, какие дороги отремонтировали и какие отремонтируют до конца сезона

Глава города Инна Колыхматова отчиталась о ремонте дорог в столице Карелии. Так, с ее слов, подрядчик «АБЗ-Дорстрой» уже завершил работы на улицах Фаддеевская, Варламова и Фурманова, Мелентьевой, Сулажгороского Кирпичного района и Антикайнена.
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