Власти Петрозаводска рассказали, какие дороги отремонтировали и какие отремонтируют до конца сезона

Глава города Инна Колыхматова отчиталась о ремонте дорог в столице Карелии. Так, с ее слов, подрядчик «АБЗ-Дорстрой» уже завершил работы на улицах Фаддеевская, Варламова и Фурманова, Мелентьевой, Сулажгороского Кирпичного района и Антикайнена.