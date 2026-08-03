Глава латвийской организации, которая занимается восстановлением автомобилей, изъятых у водителей в состоянии алкогольного опьянения с целью дальнейшей передачи Вооруженным силам Украины, выступил с призывом к соотечественникам употреблять больше алкоголя ради «поддержки» ВСУ.