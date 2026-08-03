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«Пейте и поддерживайте»: жителей Латвии склоняют к алкоголизму ради ВСУ

Глава латвийской организации, которая занимается восстановлением автомобилей, изъятых у водителей в состоянии алкогольного опьянения с целью дальнейшей передачи Вооруженным силам Украины, выступил с призывом к соотечественникам употреблять больше алкоголя ради «поддержки» ВСУ.

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