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Организаторы VIP-заезда оказались в «VIP-камере» московского спецприемника

Организаторы VIP-заезда оказались в «VIP-камере» московского спецприемника

  Правозащитница Меркачева сообщила, что организаторов VIP-заезда поместили в «VIP-камеру» Организаторов получившего скандальную известность VIP-заезда суперкаров в Москве братьев-близнецов Алексея  Правозащитница Меркачева сообщила, что организаторов VIP-заезда поместили в «VIP-камеру» Организаторов получившего скандальную известность VIP-заезда суперкаров в Москве братьев-близнецов Алексея и Сергея Хитровых поместили в камеру, ироничная надпись на стене которой гласит, что в ней содержатся очень важные персоны.

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