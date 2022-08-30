Организаторы VIP-заезда оказались в «VIP-камере» московского спецприемника

Правозащитница Меркачева сообщила, что организаторов VIP-заезда поместили в «VIP-камеру» Организаторов получившего скандальную известность VIP-заезда суперкаров в Москве братьев-близнецов Алексея Правозащитница Меркачева сообщила, что организаторов VIP-заезда поместили в «VIP-камеру» Организаторов получившего скандальную известность VIP-заезда суперкаров в Москве братьев-близнецов Алексея и Сергея Хитровых поместили в камеру, ироничная надпись на стене которой гласит, что в ней содержатся очень важные персоны.