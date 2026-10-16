Основные заявления Зеленского сегодня в Брюсселе: — Ограничения на работу Starlink для ВСУ до сих пор полностью не сняты; — Не хочу говорить с точки зрения интуиции, есть ещё разведка.
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Всё ещё надеется устоять и на милость ЕС и США, зная что далее крах Киева неизбежен, а еврея-нациста будут судить, если поймают у нас. Однако его вывезут своевременно и пустят в расход как свидетеля их преступлений!