Россия поблагодарила Бахрейн за взвешенную позицию по Украине. Об этом 18 октября заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
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