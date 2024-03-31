Тайвань наращивает мобильную оборону, чтобы отразить возможную десантную операцию НОАК

Вооруженные силы Тайваня меняют свои планы реагирования на возможное нападение быстро растущей НОАК, принимая на оснащение более мобильное оборудование для отпора после высадки, а не просто сосредотачиваясь на отражении вторжения на море с помощью огневой мощи.
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