Пентагон будет добиваться самостоятельной оплаты Украиной за поставленные вооружения

Помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса заявила, что Украина должна начать самостоятельно платить за поставляемые ей вооружения.
Помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса заявила, что Украина должна начать самостоятельно платить за поставляемые ей вооружения.
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