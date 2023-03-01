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Пентагон будет добиваться самостоятельной оплаты Украиной за поставленные вооружения

Пентагон будет добиваться самостоятельной оплаты Украиной за поставленные вооружения

Помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса заявила, что Украина должна начать самостоятельно платить за поставляемые ей вооружения.

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