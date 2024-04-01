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Обнаружено новое последствие изменения климата

Обнаружено новое последствие изменения климата

Science Advances: изменение климата замедляет волны тепла и усугубляет жару Ученые США и Китая обнаружили новое последствие изменение климата, которое выражается в замедлении волн тепла, распространяющихся по всей Земле.

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