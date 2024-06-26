В Свердловской области растет заболеваемость наркологическими расстройствами детей и взрослых

Доступность наркотиков – основная причина роста заболеваемости наркоманией среди несовершеннолетних. Синтетические нарковещества распространяются через интернет, активными пользователями которого являются именно подростки.
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