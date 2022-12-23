Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

92 подписчика

Елена Вяльбе: «Коростелев – молодой, талантливый, дерзкий парень. Надеюсь, он сможет сохранить эти качества, потому что это наше будущее»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала 19-летнего Савелия Коростелева будущим российских лыж.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх