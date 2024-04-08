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TRENDYMEN

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Свежие комментарии

Странный ветер стал выхватывать людей прямо из квартир в Китае: видео

Странный ветер стал выхватывать людей прямо из квартир в Китае: видео

Похожий на тайфун ветер неожиданно ворвался в комплекс из десяти многоэтажек на юге Китая. Странный шторм обошел все дома, а потом начал выхватывать людей прямо из квартир — необычный инцидент удалось снять на видео.

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Комментарии
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Karmadon
Студент с подругой на одном матрасе?! Любопытно, чем это они там занимались?.. Готовились к сессии?
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11 час.
лл
лина любимцева
Высотные дома провоцируют ветродуй.
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9 час.
Элеонора Коган
Очевидно.
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5 час.

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