Странный ветер стал выхватывать людей прямо из квартир в Китае: видео

Похожий на тайфун ветер неожиданно ворвался в комплекс из десяти многоэтажек на юге Китая. Странный шторм обошел все дома, а потом начал выхватывать людей прямо из квартир — необычный инцидент удалось снять на видео.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии