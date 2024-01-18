Первая попытка ВСУ атаковать Санкт-Петербург: подробности

Как сообщала «Русская Весна», в ночь на 18 января киевский режим попытался атаковать Москву и Санкт-Петербург: Минобороны сообщало о перехвате вражеских беспилотников над городским округом Подольск и Ленобластью.
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