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Дзен Дневник

2 подписчика

УЗНАВ ЭТОТ СЕКРЕТ, ты больше никогда не выбросишь СТАРУЮ ЗАЖИГАЛКУ! Не трать деньги, сделай сам.

УЗНАВ ЭТОТ СЕКРЕТ, ты больше никогда не выбросишь СТАРУЮ ЗАЖИГАЛКУ! Не трать деньги, сделай сам.

Вы когда-либо задумывались о том, что простая зажигалка стоимостью всего 10-15 рублей, которая окружает нас повсюду, может превратиться в замечательный инструмент для мастера, стоимость которого начинается от 400 рублей? Именно об этом я хотел рассказать в этой статье.

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