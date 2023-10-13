УЗНАВ ЭТОТ СЕКРЕТ, ты больше никогда не выбросишь СТАРУЮ ЗАЖИГАЛКУ! Не трать деньги, сделай сам.

Вы когда-либо задумывались о том, что простая зажигалка стоимостью всего 10-15 рублей, которая окружает нас повсюду, может превратиться в замечательный инструмент для мастера, стоимость которого начинается от 400 рублей? Именно об этом я хотел рассказать в этой статье.