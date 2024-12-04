В облцентре с концертом выступил Георгий Тесля-Герасимов

Мероприятие в преддверии Дня волонтёра организовал смоленский сенатор Артём Малащенков Концерт звезды российского сериала, действующим участником специальной военной операции Георгия Тесля-Герасимова прошёл в Смоленске.
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