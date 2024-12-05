Центр долголетия «Северный» пригласил на интерактивно-развлекательную программу

В субботу, 7 декабря центр долголетия «Северный» приглашает всех желающих на День гостей. Можно прийти всей семьей, чтобы провести незабываемое время с вашими родными в атмосфере творчества, радости и вдохновения.
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