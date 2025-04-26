Ученые опровергли мнение о том, что бонобо эмпатичнее шимпанзе

Прошлые исследования показывали, что бонобо (Pan paniscus) и шимпанзе (Pan troglodytes) способны сопереживать сородичам, испытавшим стресс, но какому из видов в большей степени присуща такого рода эмпатия, прежде специально не выясняли.
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