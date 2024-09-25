В Госдуме предложили повысить зарплату специалистам по соцработе до 100%

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию Яна Лантратова из партии «Справедливая Россия – За правду» обратилась к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с предложением установить уровень заработной платы специалистов по социальной работе на уровне 100% от средней зарплаты в регионе.