В Госдуме предложили повысить зарплату специалистам по соцработе до 100%

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию Яна Лантратова из партии «Справедливая Россия – За правду» обратилась к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с предложением установить уровень заработной платы специалистов по социальной работе на уровне 100% от средней зарплаты в регионе.
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