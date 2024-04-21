На Украине объяснили массовую рассылку повесток умершим гражданам

REUTERS Случаи рассылки повесток умершим гражданам Украины не единичны и происходят, поскольку военнообязанные не обновляют свои данные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата).
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