РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 176 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    КАКОЕ может быть предупреждение?!! ЗАКРЫТЬ ЗМЕЮШНИК!! Немедленно!Суд вынес предупр...
  • лина любимцева
    ТАК ЖРАТЬ ЧЕРНЫЙ ЧАЙ 24 часа в сутки, рак и появится... И ничего иного....Китайские ученые ...
  • лина любимцева
    А мать ребенка ЧТО, не видела, НА КОГО оставляет девочку?!!! Что дама пьяная и неадекватная.?   А "по делам" можно и ...Жительница Курска...

На Украине объяснили массовую рассылку повесток умершим гражданам

На Украине объяснили массовую рассылку повесток умершим гражданам

REUTERS Случаи рассылки повесток умершим гражданам Украины не единичны и происходят, поскольку военнообязанные не обновляют свои данные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Ямкач
Интересно, как умерший может прийти обновить свои данные?
Ответить
19 час.
ИН
Ирина Некрасова
Для великих и всемогущих укров, выкопавших Черное море, нет ничего невозможного... Щеневмерлая сказала &quot;надо&quot; - мертвец придет в ТЦК и обновит! 🤣
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх