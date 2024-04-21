На Украине объяснили массовую рассылку повесток умершим гражданам

Интересно, как умерший может прийти обновить свои данные?

ИН

Ирина Некрасова

Для великих и всемогущих укров, выкопавших Черное море, нет ничего невозможного... Щеневмерлая сказала "надо" - мертвец придет в ТЦК и обновит! 🤣