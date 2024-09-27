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Царьград

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Житель Дзержинска поджёг два релейных шкафа: его осудят за терроризм

Житель Дзержинска поджёг два релейных шкафа: его осудят за терроризм

По всей стране легкомысленные люди (обычно несовершеннолетние, но бывают исключения) польстившись на лёгкие деньги, поджигают релейные шкафы на железной дороге.

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