При обысках по делу экс-замглавы Минобороны Иванова нашли оружие

Во время обысков по адресам фактического проживания бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и других фигурантов его дела было изъято огнестрельное оружие, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
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