Начавшийся около четырех часов назад разговор Владимира Путина и Си Цзиньпина продолжается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вечером в понедельник, 20 марта, заявил, что начавшиеся около четырех часов назад переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продолжаются.
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