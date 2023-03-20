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Начавшийся около четырех часов назад разговор Владимира Путина и Си Цзиньпина продолжается

Начавшийся около четырех часов назад разговор Владимира Путина и Си Цзиньпина продолжается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вечером в понедельник, 20 марта, заявил, что начавшиеся около четырех часов назад переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продолжаются.

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