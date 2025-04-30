Чудеса от Набиуллиной: инфляция не сбивается, а производство останавливается

Яркая представительница западной экономической школы, это когда доллар – базовая валюта планеты, а денежная масса страны не должна превышать объемов валютных резервов, Эльвира Нибиуллина признала, что инфляция высокой ставкой не сбивается.
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