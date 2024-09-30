МТС ко Дню туризма прокачала LTE в "приокской жемчужине" Тульской области

Цифровая экосистема МТС модернизировала сеть LTE в районе поселка Айдарово Тульской области. Местные жители и большая зона отдыха с многочисленными турбазами вдоль Оки получили новое качество связи благодаря запуску дополнительного телеком-оборудования.
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