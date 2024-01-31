Собянин рассказал о работе центра по производству электробусов в Москве

Среди городов Европы Москва — самая активно использующая электробусы Большая часть курсирующих по улицам Москвы электробусов изготавливается в открытом в 2021 году Центре по производству электробусов на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода.
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