Во Владивостоке отменили более 20 междугородных рейсов

05.06.2021 отменили следующие рейсы: 205МП Владивосток — Артём 09:00; 520 Владивосток — Арсеньев 09:30; 504 Владивосток — Большой Камень 10:15; 504 Владивосток — Большой Камень 11:25; 501 Владивосток — Уссурийск 11:30; 531 Владивосток — Новопокровка 11:45; 504 Владивосток — Большой Камень 13:10; 536 Владивосток — Врангель 14:50; 506 Владивосток — Находка 15:10; 504 Владивосток — Большой Камень 15:55; 506 Владивосток — Находка 16:20; 522 Владивосток — Покровка 16:30; 502 Владивосток — Спасск 17:00; 517 Владивосток — Ярославка 17:45; 513 Владивосток — Партизанск 18:15; 506 Владивосток — Находка 18:40; 504 Владивосток — Большой Камень 18:50; 501 Владивосток — Уссурийск 19:10; 506 Владивосток — Находка 19:50; 502 Владивосток — Спасск 21:30; 547 Владивосток — Арсеньев 21:55.
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