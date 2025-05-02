Белок для красоты: топ-7 продуктов для женского рациона

Белок — это строительный материал для наших мышц, кожи, волос и ногтей. Но особенно важен он для тех, кто следит за фигурой: достаточное потребление белка ускоряет метаболизм, помогает сжигать жир и сохранять мышечную массу.
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