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Царьград

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Алексей Орлов сообщил о помощи жителям пострадавших домов

Алексей Орлов сообщил о помощи жителям пострадавших домов

В Екатеринбурге в результате атаки беспилотников пострадали жилые дома. Глава города Алексей Орлов сообщил, что жители могут согреться в школах №131 и №156.

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