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Кубок Будущего. Россия U20 против России U18, Беларусь U20 сыграет с Казахстаном U20

Лига Ставок Кубок Будущего Россия U20 – Россия U18 – 14:00 Казахстан U20 – Беларусь U20 – 18:00 Положение команд: Россия U20 – 4 (2), Беларусь U20 – 2 (2), Россия U18 – 2 (2), Казахстан U20 – 0 (2).

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