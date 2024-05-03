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Семак о «Зените»: «Есть главный турнир — чемпионат. Есть второй турнир — Кубок. Играть на два фронта сложно, и все это понимают» 

В четверг петербуржцы сыграли вничью с ЦСКА (1:1) в 1-м матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. — «Балтика» сегодня прошла «Ростов».

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