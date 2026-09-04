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"Испугался перспективы жить на двадцатку в месяц". Божена Рынска осудила Ивана Урганта за то, что он не поддержал Лиду Мониаву

"Испугался перспективы жить на двадцатку в месяц". Божена Рынска осудила Ивана Урганта за то, что он не поддержал Лиду Мониаву

51-летняя журналистка Божена Рынска раскритиковала Ивана Урганта за то, что тот не поддержал главу фонда "Дом с маяком", попечителем которого является телеведущий, Лиду Мониаву после того, как ей предъявили обвинения в дискредитации армии.

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