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Царьград

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Трамп о Второй мировой: Россия - "решающий фактор", но победители - США

Трамп о Второй мировой: Россия - "решающий фактор", но победители - США

Президент США Дональд Трамп назвал Соединенные Штаты «доминирующей силой» в победе во Второй мировой войне, отметив, что Россия играла лишь вспомогательную роль.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Дааааа 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️Американские козлы лживые
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13 час.
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