МВД России собирается ужесточить правила для электросамокатов

Работу кикшеринга систематизируют Издание Life.ru сообщило, что первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой сообщил о планах по ужесточению правил дорожного движения для самокатчиков.
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