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Александру Розенбауму — 75 лет: путь от врача скорой помощи к известному музыканту

13 сентября 2026 года Александру Розенбауму исполнится 75 лет. До того, как стать известным музыкантом, он работал врачом скорой помощи.

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