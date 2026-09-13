Александру Розенбауму — 75 лет: путь от врача скорой помощи к известному музыканту

13 сентября 2026 года Александру Розенбауму исполнится 75 лет. До того, как стать известным музыкантом, он работал врачом скорой помощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Вашингтон готовит...
- GS Поздний ужин оказ...
- ИС Продукт под подоз...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым