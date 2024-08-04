Придумано кем-то Просто и мудро При встрече здороваться: - Доброе утро! - Доброе утро! Солнцу и лицам.
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Придумано кем-то Просто и мудро При встрече здороваться: - Доброе утро! - Доброе утро! Солнцу и лицам.