Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Шавло о «Спартаке» при Абаскале: «Промес расцвел. Можем напрячь «Зенит» в борьбе за чемпионство»

Сергей Шавло высказался о 2-м месте «Спартака» по итогам осенней части Мир РПЛ. «Наверное, ожидать такого результата [после прихода Абаскаля] было сложно в какой-то степени.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх