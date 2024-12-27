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Пушков: датачанам стоит присмотреть за Фредериксен, которая испугалась русских

Пушков: датачанам стоит присмотреть за Фредериксен, которая испугалась русских

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков посоветовал датчанам внимательнее отнестись к душевному состоянию премьер-министра Дании Метте Фредриксен, из-за ее страха нападения российской армии на Данию.

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