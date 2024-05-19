Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev Внутренний туризм в России побил исторический рекорд. По итогам прошлого года, количество поездок по стране выросло до 78 миллионов, что на 20% превышает показатель 2022 года.
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