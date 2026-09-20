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Царьград

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Маркетолог Фишер раскрыл истинную цель акции "купи один — второй в подарок"

Маркетолог Фишер раскрыл истинную цель акции "купи один — второй в подарок"

Маркетолог Влад Фишер заявил, что акция «купи один — второй в подарок» нацелена на увеличение продаж, а не на экономию для покупателей.

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